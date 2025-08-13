13.08.2025
Смотреть онлайн Yuya Ando - Рёта Танума 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Yuya Ando — Рёта Танума . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:50 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:4, 1:6, 1:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuya Ando - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yuya Ando - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yuya Ando - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yuya Ando - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Yuya Ando - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Yuya Ando - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yuya Ando - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Yuya Ando - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
11
4
Выигрыш первой подачи
44%
57%
Реализация брейк - пойнтов
45%
75%
Комментарии к матчу