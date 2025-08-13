13.08.2025
Смотреть онлайн Дзюнри Намигата - Sasha Sakura Stula 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Дзюнри Намигата — Sasha Sakura Stula . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 04.
МСК, Корт: KPI Park - Court 04
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(5:7, 6:4, 6:3)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sasha Sakura Stula - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Sasha Sakura Stula - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Sasha Sakura Stula - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Sasha Sakura Stula - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Sasha Sakura Stula - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Sasha Sakura Stula - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Sasha Sakura Stula - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Sasha Sakura Stula - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Sasha Sakura Stula - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Sasha Sakura Stula - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Sasha Sakura Stula - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Sasha Sakura Stula - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Sasha Sakura Stula - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Sasha Sakura Stula - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Дзюнри Намигата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Дзюнри Намигата - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
57%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
47%
Комментарии к матчу