15.08.2025
Смотреть онлайн Мичиру Фуруя - Нацуми Шиоя 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Мичиру Фуруя — Нацуми Шиоя . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 05:35 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 04.
МСК, Корт: KPI Park - Court 04
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Нацуми Шиоя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
62%
27%
Реализация брейк - пойнтов
86%
100%
