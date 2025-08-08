08.08.2025
Смотреть онлайн Sasha Dimitrov - Алиса Сюй 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens Women: Sasha Dimitrov — Алиса Сюй . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 03.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 03
UTR Pro Athens Women
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sasha Dimitrov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алиса Сюй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Sasha Dimitrov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алиса Сюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Sasha Dimitrov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Алиса Сюй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алиса Сюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алиса Сюй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алиса Сюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Sasha Dimitrov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алиса Сюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Алиса Сюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алиса Сюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алиса Сюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Sasha Dimitrov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алиса Сюй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алиса Сюй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
52%
65%
Реализация брейк - пойнтов
17%
50%
Комментарии к матчу