08.08.2025
Смотреть онлайн Катерин Аулия - Kimiko Cooper 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Катерин Аулия — Kimiko Cooper . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Kimiko Cooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Kimiko Cooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kimiko Cooper - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Катерин Аулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Kimiko Cooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kimiko Cooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kimiko Cooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
47%
48%
Реализация брейк - пойнтов
38%
38%
