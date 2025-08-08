08.08.2025
Смотреть онлайн Aidan Lam Meng Bart - Идрисс Хаддуш 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise: Aidan Lam Meng Bart — Идрисс Хаддуш . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 4.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 4
UTR Pro Boise
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Идрисс Хаддуш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Aidan Lam Meng Bart - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Идрисс Хаддуш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Идрисс Хаддуш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Aidan Lam Meng Bart - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Aidan Lam Meng Bart - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Идрисс Хаддуш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Идрисс Хаддуш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Идрисс Хаддуш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Aidan Lam Meng Bart - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Aidan Lam Meng Bart - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Идрисс Хаддуш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Идрисс Хаддуш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Идрисс Хаддуш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Aidan Lam Meng Bart - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Идрисс Хаддуш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Идрисс Хаддуш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Идрисс Хаддуш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
48%
65%
Реализация брейк - пойнтов
30%
86%
Комментарии к матчу