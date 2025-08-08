08.08.2025
Смотреть онлайн Tai Leonard Sach - Джереми Джин 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Tai Leonard Sach — Джереми Джин . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(6:4, 6:7, 2:5)
1 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джереми Джин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джереми Джин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Джереми Джин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Джереми Джин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Джереми Джин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Джереми Джин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Джереми Джин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
6
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
62%
67%
Реализация брейк - пойнтов
38%
40%
Комментарии к матчу