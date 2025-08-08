08.08.2025
Смотреть онлайн Hartono/Thombare - Корли/Корли 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Landisville WD: Hartono/Thombare — Корли/Корли . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Landisville WD
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Корли/Корли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Hartono/Thombare - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Корли/Корли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Hartono/Thombare - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Корли/Корли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Корли/Корли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Корли/Корли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Корли/Корли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Корли/Корли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Корли/Корли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Корли/Корли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Корли/Корли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Корли/Корли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Корли/Корли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
74%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
