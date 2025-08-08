08.08.2025
Смотреть онлайн Imamura/Tjen - Kozyreva/Shymanovich 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Landisville WD: Imamura/Tjen — Kozyreva/Shymanovich . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Landisville WD
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Imamura/Tjen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Imamura/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Imamura/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Imamura/Tjen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Imamura/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Imamura/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kozyreva/Shymanovich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Imamura/Tjen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Imamura/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Imamura/Tjen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Imamura/Tjen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Imamura/Tjen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Kozyreva/Shymanovich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Imamura/Tjen - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
67%
51%
Реализация брейк - пойнтов
60%
10%
Комментарии к матчу