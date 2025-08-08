Смотреть онлайн Marcinko/Tararudee - Kalieva/Pigossi 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Landisville WD: Marcinko/Tararudee — Kalieva/Pigossi . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .