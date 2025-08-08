08.08.2025
Смотреть онлайн Marcinko/Tararudee - Kalieva/Pigossi 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Landisville WD: Marcinko/Tararudee — Kalieva/Pigossi . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Landisville WD
Завершен
(6:1, 5:3)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marcinko/Tararudee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Marcinko/Tararudee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kalieva/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Marcinko/Tararudee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Marcinko/Tararudee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Marcinko/Tararudee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Marcinko/Tararudee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Marcinko/Tararudee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Marcinko/Tararudee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Marcinko/Tararudee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Marcinko/Tararudee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Marcinko/Tararudee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kalieva/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Kalieva/Pigossi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Kalieva/Pigossi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Marcinko/Tararudee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
67%
47%
Реализация брейк - пойнтов
64%
50%
