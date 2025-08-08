08.08.2025
Смотреть онлайн Martins/Waltert - Akli/Rencheli 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Landisville WD: Martins/Waltert — Akli/Rencheli . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Landisville WD
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Martins/Waltert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Akli/Rencheli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Martins/Waltert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Akli/Rencheli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Martins/Waltert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Martins/Waltert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Akli/Rencheli - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Martins/Waltert - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Martins/Waltert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Martins/Waltert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Akli/Rencheli - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Martins/Waltert - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Martins/Waltert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Martins/Waltert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Akli/Rencheli - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Akli/Rencheli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Martins/Waltert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Akli/Rencheli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Martins/Waltert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
59%
50%
Реализация брейк - пойнтов
70%
50%
