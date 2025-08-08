08.08.2025
Смотреть онлайн Виктория Мбоко - Наоми Осака 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль: Виктория Мбоко — Наоми Осака, Финал . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court Central.
МСК, Финал, Корт: Court Central
WTA Монреаль
Завершен
(2:6, 6:4, 6:1)
2 : 1
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Наоми Осака - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Наоми Осака - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Наоми Осака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Виктория Мбоко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Виктория Мбоко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
13
5
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
89%
46%
Комментарии к матчу