Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Карен Хачанов - Бен Шелтон 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаATP Торонто: Карен ХачановБен Шелтон . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, , Корт: Centre Court
ATP Торонто
Карен Хачанов
Завершен
(7:6, 4:6, 6:7)
1 : 2
08 августа 2025
Бен Шелтон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 35 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
3
16
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
71%
80%
Реализация брейк - пойнтов
17%
33%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Вулвергемптон Вулвергемптон
Челси Челси
7 Февраля
18:00
Барселона Барселона
Майорка Майорка
7 Февраля
18:15
Нант Нант
Лион Лион
7 Февраля
23:05
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
7 Февраля
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
7 Февраля
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
7 Февраля
15:30
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
7 Февраля
16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Овьедо Овьедо
7 Февраля
16:00
Дженоа Дженоа
Наполи Наполи
7 Февраля
20:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
7 Февраля
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA