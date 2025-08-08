08.08.2025
Смотреть онлайн Карен Хачанов - Бен Шелтон 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Карен Хачанов — Бен Шелтон . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, , Корт: Centre Court
ATP Торонто
Завершен
(7:6, 4:6, 6:7)
1 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 35 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
16
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
71%
80%
Реализация брейк - пойнтов
17%
33%
