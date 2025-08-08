Текстовая трансляция

Гейм 1 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Бен Шелтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 23 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 28 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 31 - Бен Шелтон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 33 - Бен Шелтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 34 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0