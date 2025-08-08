08.08.2025
Смотреть онлайн Сэлисбери Д / Нил Скупски - Cash/Glasspool 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто - пары: Сэлисбери Д / Нил Скупски — Cash/Glasspool, --- . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, ---, Корт: Centre Court
ATP Торонто - пары
Завершен
(3:6, 7:6, 11:13)
1 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Cash/Glasspool - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Cash/Glasspool - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Cash/Glasspool - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Cash/Glasspool - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Сэлисбери Д / Нил Скупски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Cash/Glasspool - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
15
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
80%
80%
Реализация брейк - пойнтов
100%
29%
