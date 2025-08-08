08.08.2025
Смотреть онлайн Ариана Пурсоо - Kennedy Robinson 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise Women: Ариана Пурсоо — Kennedy Robinson . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 2
UTR Pro Boise Women
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ариана Пурсоо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kennedy Robinson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ариана Пурсоо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ариана Пурсоо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kennedy Robinson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ариана Пурсоо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ариана Пурсоо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ариана Пурсоо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ариана Пурсоо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Kennedy Robinson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Kennedy Robinson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ариана Пурсоо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kennedy Robinson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ариана Пурсоо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ариана Пурсоо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ариана Пурсоо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ариана Пурсоо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
6
12
Выигрыш первой подачи
86%
51%
Реализация брейк - пойнтов
56%
50%
Комментарии к матчу