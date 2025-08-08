08.08.2025
Смотреть онлайн Alexandra Torre - Paisha Douglas 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise Women: Alexandra Torre — Paisha Douglas . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 1
UTR Pro Boise Women
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alexandra Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Paisha Douglas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Alexandra Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Alexandra Torre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Paisha Douglas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Paisha Douglas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Paisha Douglas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Alexandra Torre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Paisha Douglas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Paisha Douglas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Alexandra Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Paisha Douglas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Paisha Douglas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Paisha Douglas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Alexandra Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Paisha Douglas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Alexandra Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Paisha Douglas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Alexandra Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Paisha Douglas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
14
4
Выигрыш первой подачи
59%
50%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
