08.08.2025
Смотреть онлайн Шона Накано - Ryan Kershner 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise Women: Шона Накано — Ryan Kershner . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 2
UTR Pro Boise Women
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шона Накано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ryan Kershner - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Шона Накано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ryan Kershner - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Шона Накано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Шона Накано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Шона Накано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Шона Накано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Ryan Kershner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Шона Накано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ryan Kershner - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Шона Накано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Шона Накано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Шона Накано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Шона Накано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шона Накано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
67%
41%
Реализация брейк - пойнтов
55%
29%
Комментарии к матчу