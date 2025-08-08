08.08.2025
Смотреть онлайн Vincent Yang - Алекса Чирич 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise: Vincent Yang — Алекса Чирич . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 6.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 6
UTR Pro Boise
Завершен
(3:6, 6:4, 3:6)
(3:6, 6:4, 3:6)
1 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vincent Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Vincent Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Vincent Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Vincent Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
15
6
Выигрыш первой подачи
73%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
Комментарии к матчу