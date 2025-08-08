Текстовая трансляция

Гейм 1 - Vincent Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Алекса Чирич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 15 - Vincent Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Vincent Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Vincent Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Vincent Yang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Алекса Чирич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 27 - Алекса Чирич - взял свою подачу со счетом 40-40