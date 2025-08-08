08.08.2025
Смотреть онлайн Xavier Calvelo - Daniel Hammond 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise: Xavier Calvelo — Daniel Hammond . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 4.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 4
UTR Pro Boise
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Daniel Hammond - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Daniel Hammond - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Daniel Hammond - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
5
13
Выигрыш первой подачи
61%
52%
Реализация брейк - пойнтов
54%
29%
Комментарии к матчу