08.08.2025
Jason Shuler - Hardy Owen 08.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Boise: Jason Shuler — Hardy Owen . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Appleton Tennis Center - Court 3.
МСК, Корт: Appleton Tennis Center - Court 3
UTR Pro Boise
Завершен
(2:6, 6:3, 6:1)
2 : 1
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hardy Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Hardy Owen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jason Shuler - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Hardy Owen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jason Shuler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Hardy Owen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Hardy Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Hardy Owen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Hardy Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Hardy Owen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Hardy Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Jason Shuler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Jason Shuler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Jason Shuler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Jason Shuler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jason Shuler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Jason Shuler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Jason Shuler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Hardy Owen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Jason Shuler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Jason Shuler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Jason Shuler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Jason Shuler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Jason Shuler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
63%
52%
Реализация брейк - пойнтов
39%
71%
Комментарии к матчу