08.08.2025
Хейли Мёрфи - Паула Догерти 08.08.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens Women: Хейли Мёрфи — Паула Догерти . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 06.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 06
UTR Pro Athens Women
Завершен
(4:6, 6:4, 6:2)
2 : 1
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Паула Догерти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хейли Мёрфи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Паула Догерти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Паула Догерти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Паула Догерти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хейли Мёрфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Хейли Мёрфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Хейли Мёрфи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Хейли Мёрфи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Паула Догерти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Хейли Мёрфи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Хейли Мёрфи - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
10
Выигрыш первой подачи
57%
39%
Реализация брейк - пойнтов
67%
62%
