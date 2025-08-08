08.08.2025
Смотреть онлайн Маи Нгуен - Алана Бойс 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens Women: Маи Нгуен — Алана Бойс . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 05.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 05
UTR Pro Athens Women
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маи Нгуен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Алана Бойс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Алана Бойс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Маи Нгуен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Алана Бойс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Алана Бойс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Алана Бойс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Маи Нгуен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Маи Нгуен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Маи Нгуен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Маи Нгуен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Маи Нгуен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Алана Бойс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
49%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
64%
Комментарии к матчу