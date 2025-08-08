Гейм 1 - Маи Нгуен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Алана Бойс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 5 - Алана Бойс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Маи Нгуен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Алана Бойс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Алана Бойс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Алана Бойс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0