08.08.2025
Смотреть онлайн Джордан Резник - Cooper Johnson 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens: Джордан Резник — Cooper Johnson . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 06.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 06
UTR Pro Athens
Отказ
(Победитель: Джордан Резник)
(Победитель: Джордан Резник)
1 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джордан Резник - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джордан Резник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джордан Резник - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Джордан Резник - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джордан Резник - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Cooper Johnson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джордан Резник - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
67%
46%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу