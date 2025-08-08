08.08.2025
Смотреть онлайн Nikita Filin - Pablo Perez Ramos 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens: Nikita Filin — Pablo Perez Ramos . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 04.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 04
UTR Pro Athens
Завершен
(3:6, 6:4, 6:4)
2 : 1
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pablo Perez Ramos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Nikita Filin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Pablo Perez Ramos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Nikita Filin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Pablo Perez Ramos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Nikita Filin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Pablo Perez Ramos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Nikita Filin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Nikita Filin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Nikita Filin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Pablo Perez Ramos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Nikita Filin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Nikita Filin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Nikita Filin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Nikita Filin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Nikita Filin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Nikita Filin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Pablo Perez Ramos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Nikita Filin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Nikita Filin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Nikita Filin - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
66%
62%
Реализация брейк - пойнтов
55%
43%
