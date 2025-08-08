Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Аугуст Хольмгрен - Antoine Ghibaudo 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Chicago: Аугуст ХольмгренAntoine Ghibaudo, 1/8 финала . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/8 финала, Корт: Center Court
Challenger Chicago
Аугуст Хольмгрен
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
08 августа 2025
Antoine Ghibaudo
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аугуст Хольмгрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Antoine Ghibaudo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Аугуст Хольмгрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Аугуст Хольмгрен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Antoine Ghibaudo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Аугуст Хольмгрен - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
10
2
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
78%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Комментарии к матчу
