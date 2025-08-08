Текстовая трансляция

Гейм 1 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Триша Мар - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Триша Мар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Виктория Флорес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Триша Мар - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Триша Мар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Триша Мар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Триша Мар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Триша Мар - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Виктория Флорес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40