08.08.2025
Смотреть онлайн Виктория Флорес - Триша Мар 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Виктория Флорес — Триша Мар . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Триша Мар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Триша Мар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Виктория Флорес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Триша Мар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Триша Мар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Триша Мар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Триша Мар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Триша Мар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Виктория Флорес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
66%
52%
Реализация брейк - пойнтов
56%
100%
Комментарии к матчу