08.08.2025
Смотреть онлайн Натали Линч - Даянне Хаяшида 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Натали Линч — Даянне Хаяшида . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Натали Линч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
53%
73%
Реализация брейк - пойнтов
43%
42%
Комментарии к матчу