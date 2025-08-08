Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Натали Линч - Даянне Хаяшида 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Натали ЛинчДаянне Хаяшида . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Натали Линч
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
08 августа 2025
Даянне Хаяшида
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Даянне Хаяшида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Натали Линч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Даянне Хаяшида - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
53%
73%
Реализация брейк - пойнтов
43%
42%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Вулвергемптон Вулвергемптон
Челси Челси
7 Февраля
18:00
Барселона Барселона
Майорка Майорка
7 Февраля
18:15
Нант Нант
Лион Лион
7 Февраля
23:05
Ньюкасл Ньюкасл
Брентфорд Брентфорд
7 Февраля
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
7 Февраля
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
7 Февраля
15:30
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
7 Февраля
16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Овьедо Овьедо
7 Февраля
16:00
Дженоа Дженоа
Наполи Наполи
7 Февраля
20:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
7 Февраля
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA