Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Kursumlijska Banja: Марта Матула — Ксения Мещерякова . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ксения Мещерякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Марта Матула - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ксения Мещерякова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Марта Матула - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Марта Матула - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
71%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
