05.08.2025
МСК
ITF M25 Brazzaville
Завершен
(6:2, 6:0)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Згировский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Згировский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Чинмэйа Дев Чаухан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Александр Згировский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Александр Згировский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Александр Згировский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Александр Згировский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Александр Згировский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Згировский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Згировский - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Александр Згировский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Александр Згировский - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Александр Згировский - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
78%
45%
Реализация брейк - пойнтов
45%
0%
