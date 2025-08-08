08.08.2025
Смотреть онлайн Стефани Шогрин - Бьянка Мольнар 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Стефани Шогрин — Бьянка Мольнар . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бьянка Мольнар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Стефани Шогрин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Бьянка Мольнар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Стефани Шогрин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Бьянка Мольнар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Бьянка Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Бьянка Мольнар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Бьянка Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Бьянка Мольнар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Стефани Шогрин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Стефани Шогрин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Стефани Шогрин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Бьянка Мольнар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Бьянка Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Бьянка Мольнар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Бьянка Мольнар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Бьянка Мольнар - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
52%
74%
Реализация брейк - пойнтов
50%
80%
