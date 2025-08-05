05.08.2025
Смотреть онлайн Юэн Лумсден - Бен Джонс 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — ITF M25 Roehampton: Юэн Лумсден — Бен Джонс . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Roehampton
Завершен
(5:7, 3:2)
1 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юэн Лумсден - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юэн Лумсден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юэн Лумсден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Бен Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Юэн Лумсден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юэн Лумсден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Бен Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Юэн Лумсден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юэн Лумсден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Бен Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юэн Лумсден - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
61%
68%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
