МСК
ITF M25 Brazzaville
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Реда Беннани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Матас Василиоскас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Реда Беннани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Реда Беннани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Реда Беннани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Реда Беннани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Реда Беннани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Матас Василиоскас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Матас Василиоскас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Реда Беннани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Реда Беннани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Матас Василиоскас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Реда Беннани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Реда Беннани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Реда Беннани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Реда Беннани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
56%
70%
Реализация брейк - пойнтов
14%
71%
