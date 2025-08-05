05.08.2025
Смотреть онлайн Christopher Koumba - Николас Джон Джадун 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Brazzaville: Christopher Koumba — Николас Джон Джадун . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brazzaville
Завершен
(0:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Николас Джон Джадун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Christopher Koumba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Christopher Koumba - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Николас Джон Джадун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
29%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
54%
Комментарии к матчу