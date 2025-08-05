Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Бенедетта Ортенци - Eleni Karantali 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Бенедетта ОртенциEleni Karantali . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Монастир
Бенедетта Ортенци
Завершен
(6:0, 5:4)
2 : 0
05 августа 2025
Eleni Karantali
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бенедетта Ортенци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Бенедетта Ортенци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Бенедетта Ортенци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Бенедетта Ортенци - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Бенедетта Ортенци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Бенедетта Ортенци - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Eleni Karantali - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бенедетта Ортенци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Бенедетта Ортенци - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Бенедетта Ортенци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Eleni Karantali - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Бенедетта Ортенци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Eleni Karantali - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Бенедетта Ортенци - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Eleni Karantali - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Бенедетта Ортенци - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
70%
61%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA