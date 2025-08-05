05.08.2025
Смотреть онлайн Диана Мартынов - Mimi Xu 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Roehampton: Диана Мартынов — Mimi Xu . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Roehampton
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диана Мартынов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Диана Мартынов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Диана Мартынов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mimi Xu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Mimi Xu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Диана Мартынов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
7
7
Выигрыш первой подачи
40%
55%
Реализация брейк - пойнтов
42%
78%
Комментарии к матчу