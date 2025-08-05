05.08.2025
Смотреть онлайн Богдан Селезнев - Николас Роберт 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Богдан Селезнев — Николас Роберт . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(4:6, 3:6)
(4:6, 3:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Роберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Богдан Селезнев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Богдан Селезнев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Богдан Селезнев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Богдан Селезнев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Богдан Селезнев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Богдан Селезнев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Богдан Селезнев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
54%
66%
Реализация брейк - пойнтов
60%
38%
