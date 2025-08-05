05.08.2025
Смотреть онлайн Richard Antoni - Bjorn Schoemacher 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Eupen: Richard Antoni — Bjorn Schoemacher . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Eupen
Завершен
(6:1, 6:4)
(6:1, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bjorn Schoemacher - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Richard Antoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Richard Antoni - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Richard Antoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Richard Antoni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Richard Antoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Richard Antoni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Richard Antoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Bjorn Schoemacher - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Bjorn Schoemacher - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Richard Antoni - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Bjorn Schoemacher - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Richard Antoni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bjorn Schoemacher - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Richard Antoni - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Richard Antoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Richard Antoni - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
82%
45%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу