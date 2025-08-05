Фрибет 15000₽
05.08.2025

Смотреть онлайн Benoit Torcq - Tarek Erlewein 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Eupen: Benoit TorcqTarek Erlewein . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Eupen
Benoit Torcq
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
05 августа 2025
Tarek Erlewein
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Benoit Torcq - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Tarek Erlewein - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Benoit Torcq - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Tarek Erlewein - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Benoit Torcq - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Benoit Torcq - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Tarek Erlewein - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Benoit Torcq - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Benoit Torcq - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Benoit Torcq - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Benoit Torcq - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Benoit Torcq - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Tarek Erlewein - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Benoit Torcq - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Benoit Torcq - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Benoit Torcq - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Benoit Torcq - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

История последних встреч

Benoit Torcq
Benoit Torcq
Tarek Erlewein
Benoit Torcq
1 победа
0 побед
100%
0%
11.08.2025
Tarek Erlewein
Tarek Erlewein
0:2
Benoit Torcq
Benoit Torcq
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
80%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
14%
