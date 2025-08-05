05.08.2025
Смотреть онлайн Даниэль Вербик - Leo Lagarrigue 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Eupen: Даниэль Вербик — Leo Lagarrigue . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Eupen
Завершен
(4:6, 6:4, 0:1)
(4:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Leo Lagarrigue - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Даниэль Вербик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Leo Lagarrigue - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Leo Lagarrigue - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Даниэль Вербик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Leo Lagarrigue - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Даниэль Вербик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Даниэль Вербик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Leo Lagarrigue - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Leo Lagarrigue - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Даниэль Вербик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Leo Lagarrigue - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Leo Lagarrigue - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Даниэль Вербик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Leo Lagarrigue - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Даниэль Вербик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Даниэль Вербик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Leo Lagarrigue - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Даниэль Вербик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Даниэль Вербик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
55%
65%
Реализация брейк - пойнтов
83%
71%
Комментарии к матчу