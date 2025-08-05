05.08.2025
Смотреть онлайн Максвелл Маккеннон - Карлос Джиральди 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Tauste: Максвелл Маккеннон — Карлос Джиральди . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:08 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Tauste
Завершен
(6:2, 4:6, 6:1)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Максвелл Маккеннон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Карлос Джиральди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Максвелл Маккеннон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Карлос Джиральди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Карлос Джиральди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Карлос Джиральди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Максвелл Маккеннон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Максвелл Маккеннон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Максвелл Маккеннон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
73%
66%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
