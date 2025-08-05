05.08.2025
Смотреть онлайн Ромаин Фаукон - Yorrick Veldkamp 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Eupen: Ромаин Фаукон — Yorrick Veldkamp . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Eupen
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yorrick Veldkamp - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yorrick Veldkamp - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yorrick Veldkamp - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
8
Выигрыш первой подачи
69%
55%
Реализация брейк - пойнтов
45%
100%
