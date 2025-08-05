Смотреть онлайн Лаутаро Агустин Корти - Антон Аржанкин 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Лаутаро Агустин Корти — Антон Аржанкин . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .