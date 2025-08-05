05.08.2025
Смотреть онлайн Лаутаро Агустин Корти - Антон Аржанкин 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Лаутаро Агустин Корти — Антон Аржанкин . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Антон Аржанкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Антон Аржанкин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Антон Аржанкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Антон Аржанкин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
41%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
