05.08.2025
Смотреть онлайн Петер Саллэй - Филиберто Фумагалли 05.08.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филиберто Фумагалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Филиберто Фумагалли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Филиберто Фумагалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Филиберто Фумагалли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Филиберто Фумагалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Филиберто Фумагалли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Петер Саллэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Филиберто Фумагалли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Филиберто Фумагалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Филиберто Фумагалли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Филиберто Фумагалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Филиберто Фумагалли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Филиберто Фумагалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
38%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
