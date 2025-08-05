05.08.2025
Смотреть онлайн Александар Михайлович - Павле Далжиев 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Александар Михайлович — Павле Далжиев . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Павле Далжиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Павле Далжиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Александар Михайлович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Александар Михайлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Павле Далжиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Александар Михайлович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Александар Михайлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Александар Михайлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
70%
49%
Реализация брейк - пойнтов
47%
100%
