Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Александар Михайлович - Павле Далжиев 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Александар МихайловичПавле Далжиев . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Александар Михайлович
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
05 августа 2025
Павле Далжиев
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Павле Далжиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Павле Далжиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Александар Михайлович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Александар Михайлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Павле Далжиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Александар Михайлович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Александар Михайлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Александар Михайлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Александар Михайлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
70%
49%
Реализация брейк - пойнтов
47%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Динамо Минск Динамо Минск
СКА СКА
3 Февраля
19:10
ЦСКА ЦСКА
ХК Сочи ХК Сочи
3 Февраля
19:30
Арсенал Арсенал
Челси Челси
3 Февраля
23:00
Болонья Болонья
Милан Милан
3 Февраля
22:45
Челны Челны
Дизель Пенза Дизель Пенза
3 Февраля
19:00
Марсель Марсель
Ренн Ренн
3 Февраля
23:10
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Авангард Авангард
3 Февраля
19:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
3 Февраля
19:00
КалПа КалПа
ТПС ТПС
3 Февраля
19:30
Альбасете Альбасете
Барселона Барселона
3 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA