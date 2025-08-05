05.08.2025
Смотреть онлайн Теодор Дин - Marko Milosavljevic 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Теодор Дин — Marko Milosavljevic . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Теодор Дин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Теодор Дин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Теодор Дин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Marko Milosavljevic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Теодор Дин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Теодор Дин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Marko Milosavljevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Теодор Дин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Marko Milosavljevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Marko Milosavljevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Теодор Дин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Теодор Дин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Marko Milosavljevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Теодор Дин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Теодор Дин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Теодор Дин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Теодор Дин - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
59%
43%
Реализация брейк - пойнтов
55%
30%
