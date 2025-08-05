05.08.2025
Смотреть онлайн Михаил Савич - Айниус Сабалияускас 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Михаил Савич — Айниус Сабалияускас . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(2:6, 6:7)
(2:6, 6:7)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Михаил Савич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Айниус Сабалияускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Михаил Савич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Айниус Сабалияускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Михаил Савич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Михаил Савич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Михаил Савич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Айниус Сабалияускас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Михаил Савич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Михаил Савич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Айниус Сабалияускас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Михаил Савич - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
62%
78%
Реализация брейк - пойнтов
17%
30%
Комментарии к матчу