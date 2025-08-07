07.08.2025
Смотреть онлайн Syrtveit/Syrtveit - Bjork/Kamper 07.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna WD: Syrtveit/Syrtveit — Bjork/Kamper . Начало встречи 07 августа 2025 запланировано на 13:34 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hameenlinna WD
Завершен
(7:6, 1:6, 0:1)
1 : 2
07 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bjork/Kamper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Bjork/Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Syrtveit/Syrtveit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Syrtveit/Syrtveit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Syrtveit/Syrtveit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Bjork/Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Syrtveit/Syrtveit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Syrtveit/Syrtveit - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Bjork/Kamper - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Bjork/Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Bjork/Kamper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Syrtveit/Syrtveit - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bjork/Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Bjork/Kamper - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Bjork/Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Syrtveit/Syrtveit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Bjork/Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Bjork/Kamper - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Bjork/Kamper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
54%
65%
Реализация брейк - пойнтов
44%
88%
Комментарии к матчу