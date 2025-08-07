07.08.2025
Смотреть онлайн Koskel/Starreveld - Jaeger/Rothacker 07.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna WD: Koskel/Starreveld — Jaeger/Rothacker . Начало встречи 07 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hameenlinna WD
Завершен
(4:6, 6:0, 1:0)
(4:6, 6:0, 1:0)
2 : 1
07 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Jaeger/Rothacker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jaeger/Rothacker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Jaeger/Rothacker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jaeger/Rothacker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jaeger/Rothacker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Koskel/Starreveld - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Jaeger/Rothacker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Koskel/Starreveld - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Koskel/Starreveld - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Koskel/Starreveld - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
64%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу