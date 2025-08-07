Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
07.08.2025

Смотреть онлайн Koskel/Starreveld - Jaeger/Rothacker 07.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna WD: Koskel/StarreveldJaeger/Rothacker . Начало встречи 07 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hameenlinna WD
Koskel/Starreveld
Завершен
(4:6, 6:0, 1:0)
2 : 1
07 августа 2025
Jaeger/Rothacker
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Jaeger/Rothacker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jaeger/Rothacker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Jaeger/Rothacker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jaeger/Rothacker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jaeger/Rothacker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Koskel/Starreveld - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Jaeger/Rothacker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Koskel/Starreveld - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Koskel/Starreveld - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Koskel/Starreveld - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Koskel/Starreveld - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
64%
50%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Верона Верона
Пиза Пиза
6 Февраля
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Осасуна Осасуна
6 Февраля
23:00
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
6 Февраля
23:00
Унион Берлин Унион Берлин
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
6 Февраля
22:30
Мец Мец
Лилль Лилль
6 Февраля
22:45
Баскония Баскония
Барселона Барселона
6 Февраля
22:30
БК ГГМТ Вена БК ГГМТ Вена
Задар Задар
6 Февраля
22:30
Чарльтон Чарльтон
КПР КПР
6 Февраля
23:01
Бурж Бурж
Булазак Булазак
6 Февраля
22:30
FaZe FaZe
G2 Esports G2 Esports
6 Февраля
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA