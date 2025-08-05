05.08.2025
Смотреть онлайн Belyaeva/Yakovleva - Maklakova/Zelinskaya 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Astana WD: Belyaeva/Yakovleva — Maklakova/Zelinskaya . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Astana WD
Завершен
(6:2, 3:6, 0:1)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Belyaeva/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Belyaeva/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Belyaeva/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Belyaeva/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Belyaeva/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Belyaeva/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Belyaeva/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Belyaeva/Yakovleva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Maklakova/Zelinskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Maklakova/Zelinskaya - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Belyaeva/Yakovleva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Maklakova/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
60%
71%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
Комментарии к матчу