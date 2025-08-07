07.08.2025
Смотреть онлайн Heinonen/Minetti - Grekul/Odorizzi 07.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hameenlinna WD: Heinonen/Minetti — Grekul/Odorizzi . Начало встречи 07 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hameenlinna WD
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
07 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Heinonen/Minetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Grekul/Odorizzi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Heinonen/Minetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Grekul/Odorizzi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Grekul/Odorizzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Grekul/Odorizzi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Grekul/Odorizzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Grekul/Odorizzi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Grekul/Odorizzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Grekul/Odorizzi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Grekul/Odorizzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Heinonen/Minetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Heinonen/Minetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Heinonen/Minetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Grekul/Odorizzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Grekul/Odorizzi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Grekul/Odorizzi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
50%
73%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
